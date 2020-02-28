Крупнейший в мире автозавод остановили из-за коронавируса у одного из сотрудников

Компания Hyundai остановила производство автомобилей на предприятии в южнокорейском Ульсане после обнаружения коронавируса у одного из сотрудников.

Компания Hyundai полностью остановила производство на своем заводе в южнокорейском Ульсане, который считается крупнейшим автомобильным предприятием в мире. Конвейеры встали после того, как тест на коронавирус у одного из работников показал положительный результат.

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Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Automotive News.

На предприятии в Ульсане выпускают многие модели Hyundai, в том числе среднеразмерные и большие кроссоверы: Palisade, Tucson, Santa Fe, а также Genesis GV80. Закрытие завода на неопределенный срок случилось вскоре после того, как Hyundai снова начал постепенно запускать производство на своих южнокорейских предприятиях, которые простаивали в связи с нехваткой комплектующих из Китая.

Всего в Ульсане действует пять автомобильных заводов Hyundai, которые объединены в огромный единый комплекс, выпускающий ежегодно до 1,4 млн машин — практически треть от всего объема продукции компании. На крупнейшем в мире автомобильном предприятии работает 34 тыс. человек.

Южная Корея на данный момент является второй страной по количеству заразившихся новым типом вируса. В пятницу, 28 февраля, местные власти сообщили о 256 новых случаях заражения, а общее количество заболевших превысило 2 тыс. человек.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 82 тыс. заразившихся и почти 3 тыс. погибших. В Ухани и соседних городах введен карантин — власти, в частности, остановили общественный транспорт, а также закрыли город на въезд и выезд. Кроме этого, случаи заражения зафиксированы в 48 странах.