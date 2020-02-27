Lufthansa и KLM отправляют сотрудников в отпуск из-за коронавируса

В связи со вспышками коронавируса авиакомпании Lufthansa и KLM приняли решение прекратить найм новых сотрудников.

Авиакомпании Lufthansa (Германия) и KLM (Нидерланды) объявили о снижении расходов - сокращении бюджета и заморозки аренды, чтобы уменьшить влияние коронавируса на бизнес.

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Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что KLM сократит найм новых сотрудников и внешних консультантов, задержит новые ИТ-проекты и планы по обновлению офисов и значительно сократит командировочные расходы. Персоналу предложили взять выходные, чтобы сократить расходы, поскольку частота рейсов и дальше ухудшаться из-за сокращения авиаперевозок.

KLM приостановила маршруты в Китай до конца марта, а материнская компания Air France KLM ожидает потери до 200 миллионов евро (217,4 миллиона долларов) прибыли из-за коронавируса.

Авиакомпания Lufthansa в 26 февраля объявила о программе снижения затрат, включая приостановление набора новых сотрудников.