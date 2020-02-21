Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание приведет к существенному подорожанию авиабилетов – авиаперевозчики

Представители авиакомпаний, работающих на украинском рынке, обратились к Министерству инфраструктуры Украины (МИУ) с критическими замечаниями относительно проекта Приказа министерства «Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України».

В письме, которое есть в распоряжении редакции, детально проанализированы предлагаемые чиновниками изменения в действующие правила и сделан вывод об исключительно негативных последствиях этих решений для украинского рынка авиаперевозок, а также перспектив развития главного аэропорта страны – ДП МА «Борисполь».

Как утверждают авторы обращения, при подготовке новых правил и тарифов МИУ пошло на сознательный подлог, указав, что они согласованы с Евроконтролем и рассчитаны согласно международным нормам. По состоянию февраль такого согласования не было, а МИУ не предоставляло необходимую в таких случаях информацию о наличии эффективного контроля за финансовой деятельностью провайдера авианавигационного обслуживания (АНО) и проведении консультаций с компаниями-пользователями воздушного пространства Украины.

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Не выдерживают критики и утверждения МИУ относительно того, что повышение ставки за АНО является приведением их в соответствие со среднеевропейским уровнем. На начало года средняя европейская ставка за АНО на подходе и в зоне аэродрома составляла 166 евро за единицу обслуживания и уменьшилась, по сравнению с 2019 годом, на 6%. В это же время предлагаемая министерством ставка для Украины составляет 396,57 евро, что в 2,4 раза больше, чем в среднем в европейских аэропортах.

Таким образом, Украина, имея самый низкий среди стран Европы показатель дохода на душу населения, устанавливает самую высокую на континенте ставку за АНО.

Манипуляции с цифрами и ссылки на «зарубежный опыт» являются попытками МИУ необоснованно увеличить сборы с авиаперевозчиков, а полученные средства использовать для продолжения многолетней практики неэффективного хозяйствования государственного монополиста по указанию услуг АНО – Украэроруха.

Согласно данным аудита Счетной палаты за 2015-2017 гг., необоснованные расходы этого предприятия составили 69,3 млн. грн., неэффективные и нерезультативные расходы – 279,85 млн. грн., непродуктивные и нерациональные траты – 49,85 млн. грн.

Вместо того, чтобы навести порядок в финансовой деятельности Украэроруха и обеспечивать дальнейший рост рынка авиаперевозок за счет предоставления лучших, чем в соседних странах, условий для перевозчиков, МИУ делает ставку на банальное увеличение сборов. Которые, в конечном итоге, ударят по интересам пассажиров, увеличив стоимость билетов.

Согласно прогнозам, по итогам 2020-го, впервые за последние 4 года, международному аэропорту «Борисполь» не удастся увеличить объем пассажиропотока. В конечном итоге, непрофессиональные и стратегически близорукие действия МИУ приведут как к уменьшению количества авиакомпаний, готовых выходить на украинский рынок, так и к повышению цен на билеты для обычных украинцев.

Напомним, что политика Министерства инфраструктуры под руководством В. Криклия уже неоднократно вызывала критику со стороны бизнеса. В частности, международные автоперевозчики выступили с протестами против введения новой системы выдачи разрешений на перевозки, которая привела к фактическому блокированию работы кампаний. А Морская палата Украины высказала обоснованные опасения относительно возможных негативных последствий игнорирования МИУ результатов международного аудита выполнения отдельных положений «Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении ими вахты».