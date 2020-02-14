Fitch предупредило о негативном влиянии коронавируса на авторынок

По прогнозу Fitch, в Европе сильнее всех пострадают немецкие автопроизводители: Daimler и BMW получают чуть менее 30% прибыли от общего объема продаж в Китае, а VW - около 40%.

Вспышка коронавируса нового типа может привести к снижению продаж автомобилей в Китае и нарушению поставок машин по всему миру, считает международное рейтинговое агентство Fitch.

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Об этом сообщает "Коммерсант".

"Как прогнозируют эксперты агентства, сокращение продаж и поставок "усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если вспышка болезни будет кратковременной, то ее распространение окажет ограниченное влияние на кредитные показатели автомобильных компаний. В этом случае влияние вируса будет ощущаться в течение следующих нескольких месяцев, после чего показатели продаж восстановятся, прогнозирует Fitch.

"По данным агентства, снижение продаж окажет наибольшее давление на авторынок. Fitch напоминает, что Китай является крупнейшим поставщиком новых машин, на него приходится около 30% от продаж по всему миру. Агентство рассчитывает, что продажи в КНР начнут восстанавливаться в апреле и ускорятся во втором полугодии 2020-го. Перебои с поставками, возникшие из-за приостановки производства в Китае, продлятся до конца февраля или начала марта", - подчеркивает издание.

По прогнозу Fitch, в Европе сильнее всех пострадают немецкие автопроизводители: Daimler и BMW получают чуть менее 30% прибыли от общего объема продаж в Китае, а VW - около 40%. В первой половине года распространение вируса коснется и американских Ford и General Motors. Fitch уточняет, что в 2019 году на долю Китая пришлось порядка 40% продаж Ford, а GM производит несколько моделей машин в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром нового вируса, из-за чего работу в провинции приостановили почти все заводы.

Напомним, новый вирус был выявлен в КНР в конце 2019 года. От болезни умерло более 1,3 тысячи человек, число заразившихся превысило 63 тысяч.