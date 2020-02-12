Депутат Киевского облсовета о митинге перевозчиков: право на протест священно, но перекрытие дорог - это перебор

В цивилизованных странах большие грузовые автомобили почти не передвигаются по городам, напомнил депутат.

Требования участников рынка международных автомобильных грузовых перевозок, которые в среду, 12 февраля с помощью фур перекрыли подъезды к Киеву и непосредственно центр столицы, абсурдны, а сама акция протеста мешает нормальному функционированию мегаполиса.

Об этом заявил в Facebook депутат Киевского областного совета и заместитель председателя общественной организации "Всеукраинская люстрация" Александр Аронец.

«Некоторые акции протеста бывают просто абсурдны. Вот сегодня фуры перекрыли въезд в Киев со стороны Борисполя, а также заблокировали правительственный квартал. Я даже не хочу разбираться, какие у них требования или кто за этим стоит. Мало того, что фуры постоянно ездят перегруженными, иногда в 2-3 раза, и, как следствие, это очень портит асфальтовое покрытие», - написал Аронец.

Он отметил, что таким образом за деньги граждан «сначала делают дороги, а затем ремонтируют из-за пренебрежения нормами максимального веса грузов фур». «Да еще и Киев топится в пробках, не в последнюю очередь именно из-за грузовиков. А когда фуры едут на обгон на проспекте Победы - для водителей легковых это еще тот стресс... Просто достали. А сейчас еще и заблокировали въезд в Киев и центр города, которые просто стоят! И знаете что? Открываю я новости, а они протестуют против «повторного взвешивания!!!». Да, разбивайте дороги дальше, потому что тупые украинцы и так заплатят за ремонт дорог!» - отметил депутат облсовета.

Он добавил, что в цивилизованных странах большие грузовые автомобили почти не передвигаются по городам, потому что рискуют заплатить огромные штрафы.

"Летом решили поехать к маме в Италию на машине. Грузовики в городах встречал крайне редко. Огромные штрафы за перегрузки. Цивилизованные страны заботятся о деньгах собственных граждан, за которые делают дороги, заботятся о комфорте горожан и максимально ограничивают движение по городам для грузовиков", - рассказал Аронец.

Депутат Киевского облсовета подчеркнул, что каждый имеет право на мирный протест, однако украинцы имеют определенные права, и они в данном случае нарушаются перевозчиками.

"Да, право на протест - священно. Но это перебор. Сначала пусть заплатят за все километры уничтоженных дорог, а также за годы жизни, вырванные у украинцев, которые еще больше времени из-за фур теряют в пробках, а потом пусть протестуют», - резюмировал Александр Аронец.

Утром 12 февраля представители компаний, осуществляющих международные грузоперевозки, заблокировали дороги на въезде в Киев и центр столицы - правительственный квартал, припарковав там большое количество фур. Одно из требований протестующих - отменить повторное взвешивание грузовиков.

Напомним, осенью 2019-го Министерство инфраструктуры ввело пилотный проект WiM - систему взвешивания грузовиков в движении (автоматического габаритно-весового контроля).

Также ожидается, что в рамках реформирования отрасли уже в 2020 году в Украине появится независимый регулятор в сфере транспорта.