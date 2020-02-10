"Борисполь" уплатил в бюджет свыше 2 миллиардов гривень налогов

По данным пресс-службы "Борисполя", предприятие не имеет задолженности по уплате налогов и сборов по результатам прошлого года.

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году уплатил в пользу государства 2,05 миллиарда гривень налогов вместо запланированных финансовым планом выплат в размере 876 миллионов гривень.

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В пресс-службе аэропорта сообщили в ответ на информацию Офиса генерального прокурора об обеспечении возмещения аэропортом более 263 миллионов гривень налога в госбюджет, что предприятие не имеет задолженности по уплате налогов и сборов по результатам прошлого года.

"Отсутствие задолженностей подтверждается как регулярными актами сверок с налоговой службой Украины, так и письмами Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, к которым относится аэропорт "Борисполь". Спорный норматив отчисления имел место по начислению в 2019 году дивидендов (части чистой прибыли/дохода)", - говорится в сообщении.

В то же время, по состоянию на 10 февраля 2020 года "Борисполь" не имеет задолженности по уплате дивидендов, подчеркнули в пресс-службе.

В "Борисполе" напомнили, что норматив об уплате 90% дивидендов был установлен после утверждения Кабинетом министров Украины финансового плана предприятия на 2019 год. При этом финансовым планом предприятия был предусмотрен норматив отчисления дивидендов на уровне 40%.

"Сниженный норматив отчисления дивидендов, утвержденный финансовым планом "Борисполя", обеспечивал возможность инфраструктурного развития аэропорта (строительство перрона, продолжение галереи вылета терминала D, реконструкцию карго-терминала и центральной заправочной станции) и обязывал аэропорт направлять фиксированную часть финансовых поступлений на капитальные расходы, в частности, вышеперечисленные объекты", - отмечается в сообщении.

В то же время, после урегулирования несогласованностей аэропортом "Борисполь" в 2019 году было в полном объеме обеспечено выполнение правительственного постановления в части уплаты дивидендов в пользу государства на уровне 90%.

"Таким образом, в 2019 году вместо запланированных и утвержденных Кабинетом министров Украины финансовым планом выплат в сумме 876 миллионов гривень предприятие фактически уплатило в пользу государства 2,049 миллиарда гривень... Таким образом, никаких обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в пользу государства аэропорт не имеет", - отметили на предприятии.

Также в пресс-службе подчеркнули, что вследствие уплаты 90% дивидендов в госбюджет, планы аэропорта по реализации большинства инфраструктурных проектов приостановлены или срок их реализации продлен до 3,5 лет вместо 1 года.

"В то же время, мы еще раз акцентируем внимание на необходимости пересмотра нормы отчисления дивидендов для аэропорта "Борисполь" для возможности дальнейшего успешного инфраструктурного развития", - подытожили в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, Офис генерального прокурора Украины ранее заявил об обеспечении возмещения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" более 263 миллионов гривень налога.

По версии генпрокурора, должностные лица аэропорта применили неверный норматив отчисления части чистой прибыли, рассчитав его по норме 40%, а не 90%.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины".