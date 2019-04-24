Правительство обязало госкомпании отдавать 90% прибыли в бюджет

При этом правительство оставляет за собой возможность снижать процент отчислений отдельно для каждого предприятия для реализации их инвестиционных программ.

Кабинет министров Украины увеличил на 2019 год норматив отчислений чистой прибыли в бюджет для госкомпаний до 90% с 75%. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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При этом премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство оставляет за собой возможность снижать процент отчислений отдельно для каждого предприятия для реализации их инвестиционных программ.

«Это доходы, которые предусмотрены законом о госбюджете на 2019 год и являются важными для выполнения в том числе социальных гарантий государства перед гражданами. Но мы определили механизм, который позволит нам через бизнес-планирование компаний, чтобы мы могли решением правительства давать им меньший процент отчислений на реализацию своих инвестиционных программ», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в феврале 2018 года увеличил размер выплаты дивидендов в бюджет для компаний с доминирующей государственной долей по итогам 2017 года до 75% с 50% чистой прибыли.

Сто крупнейших госкомпаний Украины в первом полугодии 2018 года уменьшили чистую прибыль до 21,5 млрд грн, что на 41,9% меньше показателя за аналогичный период 2017 года. ТОП-100 крупнейших государственных компаний Украины закончили 2017 год с чистой прибылью 44,4 млрд грн. По итогам 2016 года они получили 26,4 миллиарда гривен чистой прибыли.