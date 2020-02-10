На украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

По состоянию на 10 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 12,04 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 8 по 10 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях Avantage 7 в Киеве сжиженный газ подешевел на 10 копеек за литр, до 10,75 гривни. На "БРСМ-Нафте" цену снизили на 10 копеек за литр, до 11,49 гривни.

На АЗС Marshal в Харьковской и Сумской областях цена снизилась на 20 копеек за литр, до 10,9 гривни. В сети Rodnik цена снизилась на 20 копеек за литр, до 11,19 гривни.

Таким образом, по состоянию на 10 февраля 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 12,04 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.