Названы крупнейшие автопроизводители мира: Volkswagen вновь стал первым, за ним - Toyota

В 2018 году немецкий бренд занимал вторую строчку по объемам продаж, уступив первенство Renault-Nissan-Mitsubishi.

Объявлены результаты мировых продаж крупнейших автопроизводителей в 2019 году. На первую строчку вернулся Volkswagen, который реализовал 10 974 600 новых машин, в том числе 242,3 тысячи грузовиков. На второе место поднялась Toyota, а замыкает тройку Renault-Nissan-Mitsubishi, который, впрочем, пока не раскрыл все данные о продажах.

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Если сравнивать результаты с 2018 годом, то Volkswagen увеличил показатели на 1,3 процента, а Toyota, продавшая 10 742 122 (включая Lexus, Daihatsu и Hino), выросла на 1,4 процента, пишет motor.ru. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi еще не опубликовали итоговую сумму, однако входящие в него компании уже раскрыли объемы мировых продаж за прошлый год: в сумме получается около 10,298 миллиона автомобилей. Падение составило 4,3 процента.

То, что Renault-Nissan-Mitsubishi скатился с первого места, которое он занимал в 2018 году, объясняется непростым периодом для альянса. Днем ранее Reuters выяснил, что Nissan разрабатывает план по сокращению расходов на 4,4 миллиарда долларов к 2023 году. Стратегия включает ликвидацию тысяч рабочих мест, закрытие нескольких заводов, сокращение модельных линеек и количества комплектаций существующих автомобилей.

Экс-глава альянса Карлос Гон, который недавно сбежал из-под домашнего ареста в Японии и осел в Ливане, предрек компании Nissan банкротство в ближайшие два-три года. По словам Гона, которые процитировал его адвокат, Nissan якобы намерена сократить влияние со стороны Renault.

Кроме того, ранее появилась информация о возможном выходе Nissan из альянса – для этого бренд якобы ускорил подготовку некого «секретного плана». Однако в самой компании поспешили опровергнуть эти слухи, заявив, что «партнерство с французским автопроизводителем является источником конкурентоспособности».