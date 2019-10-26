Новый Volkswagen Golf представили официально: что в нем интересного (фото, видео)

Автомобиль, который выйдет на рынок в пятидверном кузове, стал длиннее и ниже Volkswagen Golf VII и отличается большей колесной базой и лучшей аэродинамикой.

Компания Volkswagen официально представила новое поколение модели Golf — хэтчбек Golf VIII дебютировал на специальном мероприятии в Вольфсбурге.

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Автомобиль, который выйдет на рынок в пятидверном кузове, стал длиннее и ниже Volkswagen Golf VII и отличается большей колесной базой и лучшей аэродинамикой. Несмотря на то, что в основе лежит доработанная платформа MQB от предшественника, поменялся дизайн кузова — полностью переработана оптика, а также целиком изменилась архитектура передней панели салона, пишет kommersant.

Новинка оснащается цифровой 10,25-дюймовой панелью приборов и новой мультимедийной системой с 8,25- или 10-дюймовым экраном, на который также вынесено управление климатической системой. Предусмотрена поддержка онлайн-сервисов, интеграция со смартфоном, а также обновление программного обеспечения через интернет. В стандартную комплектацию включен широкий перечень систем активной безопасности, а также функция Car2X для взаимодействия с другими автомобилями и дорожной инфраструктурой.

На европейском рынке Volkswagen Golf VIII будет доступен с несколькими вариантами бензиновых, дизельных, а также гибридных двигателей. Для машины предложены 90- и 110-сильные 1-литровый бензиновый мотор, 130- и 150-сильные 1,5-литровые бензиновые агрегаты — три наиболее мощных мотора доступны в версии eTSI с 48-вольтовой гибридной составляющей. Можно выбрать 115- или 150-сильные 2-литровые дизели, а также подключаемые гибриды — 204-сильный eHybrid и 245-сильный GTE. Оба варианта оснащаются 1,4-литровым бензиновым турбомотором, электродвигателем и батареей на 13 кВт/ч.

В Европе продажи Volkswagen Golf VIII начнутся в 2020 году. Тогда же будут представлены и другие модификации — GTD, GTI, GTI TCR и R.