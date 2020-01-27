Tesla хочет открыть новый дизайн-центр в Европе: подробности

Илон Маск заявил, что компания намерена открыть новый дизайн-центр при предприятии, которое начали строить в Германии.

Компания Tesla Motors намерена открыть новый дизайн-центр в Европе, где будут разрабатывать автомобили преимущественно для местного рынка.

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Об этом заявил глава американского производителя электрокаров Илон Маск, пишет Autonews со ссылкой на Electrek.

По предварительным данным, дизайн-центр откроют при новом предприятии компании — «Гигафабрика 4», которое начали строить неподалеку от Берлина. На данный момент Tesla проектирует свои автомобили в Хоторне, штат Калифорния. За внешность машин отвечает Франц фон Хольцхаузен, который работает в «Тесле» с момента появления Model 3. Прежде специалист трудился в Volkswagen, Pontiac, Saturn и Mazda.

Ранее глава «Теслы» Илон Маск заявил о намерении открыть в КНР новый научно-исследовательский центр, где в том числе будет создана совершенно новая модель, предназначенная не только для Китая, но и для других регионов. Предполагается, что это будет компактный городской хэтчбек.

В прошлом году Tesla завершила строительство на юге КНР нового предприятия под названием «Гигафабрика 3», мощности которого позволят выпускать новый электрохэтчбек в больших объемах. На данный момент с конвейера завода уже сошла первая партия Model 3 — самого доступного на данный момент автомобиля «Теслы». Электрокар китайского производства стоит 355 800 юаней (50 000 долларов) без учета субсидий, тогда как импортируемые из США автомобили обходятся в 439 тыс. юаней (62,7 тыс. долларов).

В ближайшие несколько лет компания Tesla запустит в серию компактный кроссовер Model Y, а также пикап Cybertruck. Прототип последнего дебютировал в ноябре 2019 года. Всего будет доступно три основных модификации модели: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями.