В Украине может появится новый международный аэропорт

Власти Кировоградщины отмечают, что у области есть острая потребность в восстановлении авиационного сообщения с другими странами.

В Кировоградской области на базе военного аэродрома Канатово предложили создать международный аэропорт.

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Об этом сообщает издание Крылья.

Замглавы областной государственной администрации Светлана Лобанова в рамках проекта World Trade Center Kyiv представила инвестиционные проекты Кировоградщины.

Лобанова сообщила, что местные власти активно работают над созданием технопарка FlightCity 4.0, инициатором которого выступает Летная академия Национального авиационного университета и ОО Кластер ИТ-Альянс 4.0.

Согласно сообщению, в рамках технопарка планируют создать индустрию по разработке, испытанию, сертификации и производству беспилотных летательных аппаратов, центр робототехники, центр тренажеров и электронных средств обучения (виртуальная и дополненная реальность).

По мнению властей, у Кировоградской области есть острая потребность в восстановлении авиационного сообщения с другими регионами Украины и другими странами. В связи с чем инициировано внедрение проекта международный аэропорт гражданской авиации Канатово.

В сообщении сказано, что раньше аэродром Канатово, расположенный вблизи Кропивницкого, был авиационной базой ВВС СССР. Сейчас ЦИК Канатово является собственностью Минобороны Украины.