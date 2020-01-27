На обновление дорог привлечено рекордные 85 миллиардов гривень - глава "Укравтодора" Кубраков

Глава "Укравтодора" отметил позитивные сдвиги в структуре, которую он возглавляет, и назвал ключевые, по его мнению, моменты, почему этот амбициозный план будет выполнен.

"Укравтодор" планирует обновление 6 тыс км дорог за рекордные 85 млрд гривень, которые удалось привлечь для этих целей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

27 января в Киеве состоялась презентация программы обновления украинских дорог под названием "Сшить страну", которую представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Когда мы приступали к работе, то имели четкое представление о том, с какими вызовами встретимся. Они базовые: коррупция, устаревшая система регионального управления, бюрократия и самое главное - это плохие дороги. Сейчас 90-95% всех украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и около половины из них нуждается в полном обновлении", - отметил он.

Глава "Укравтодора" отметил положительные сдвиги в структуре, которую он возглавляет, и назвал ключевые, по его мнению, моменты, почему этот амбициозный план будет выполнен. В частности, он отметил, что обновлено 70% руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а сейчас активно внедряется внутренняя система KPI и независимая оценка качества работ подрядчиков.

"Мы разрабатываем единые квалификационные требования, единую тендерную документацию, единый типовой договор. Планируем сотрудничать с IT-компаниями в сфере Big Data, smart-планирование с ориентацией на количественные и качественные показатели, развитие ИТС (интеллектуальной транспортной системы) и диджитилизацию процессов. Цели очень амбициозны. Но с той поддержкой, которую мы имеем от бизнеса, всех ветвей государственной власти и общественности - у нас все получится", - подчеркнул он.

Как ранее сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, ремонт и строительство дорог в Украине будут контролировать иностранные компании. Это касается дорог, заказчиком работ которых стал "Укравтодор".