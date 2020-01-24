Volkswagen оштрафовали в Канаде на рекордную для страны сумму из-за дизельного скандала

Концерн опять оштрафовали из-за дизельного скандала пятилетней давности.

Volkswagen Group продолжает получать штрафы за «Дизельгейт». В этот раз обвинение предъявили власти Канады и оштрафовали концерн на 149,7 миллиона долларов — для страны это рекордная сумма штрафа за преступление против окружающей среды.

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Как пишет агентство Reuters, в декабре Volkswagen Group предъявили обвинение в импорте на территорию Канады почти 128 000 автомобилей, нарушающих нормы выбросов CO2. Концерну предъявили 60 обвинений, после чего он признал вину в нарушении канадского закона о защите окружающей среды, передает motor.ru.

По словам прокуроров, штраф, который получил концерн, самая большая для страны сумма наказания за нарушение экологического закона. Прокурор Том Лемон назвал штраф беспрецедентным и уточнил, что он в 26 раз превышает предыдущее рекордное наказание.

Все деньги, которые правительство страны получит от Volkswagen, пойдут на поддержку экологических проектов на национальном уровне как в крупных городах, так и в провинциях по всей территории Канады.

В начале декабря против концерна выдвинули еще одни претензии, причем поступили они от властей Германии. По их словам, Volkswagen Group снова занижает данные о выбросах дизельных моторов, но в этот раз речь идет о новом двигателе с индексом EA288 (основная волна «дизельгейта» касалась установок с индексом EA189).

В середине января польский офис Volkswagen Group получил еще один рекордный штраф от властей страны из-за дизельного скандала, его сумма составила 31,6 миллиона долларов.

Сам скандал начался еще в 2015 году, когда производитель признался, что использовал специальные устройства и программное обеспечение, чтобы обойти тесты на содержание вредных выбросов. За все время судебных разбирательств общая сумма штрафов достигла 90 миллиардов долларов. Кроме того, концерну пришлось отозвать около 11 миллионов автомобилей с незаконным ПО.