Из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza в Киеве перекрыто движение транспорта

В связи с прорывом теплосети изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20к, 27, 51, 52.

Из-за прорыва теплосети на улице Антоновича возле Лыбидской площади в Киеве перекрыто транспортное движение.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20к, 27, 51, 52:

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троллейбусы № 1 курсируют от ул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 12 – от ст. м. «Васильковская» до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 42-Д – от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 43 – от Кибцентр к Дарницкой пл. без заезда на Лыбидскую пл.;

троллейбусы № 50 – от ул. Милославская до Дарницкой пл.;

автобусы № 20 – ст. м. «Площадь Льва Толстого» – ул. Джона Маккейна – б-р Дружбы Народов – ж/м Корчеватое»;

автобусы № 20К: ст. м. «Площадь Льва Толстого» – ул. Джона Маккейна – б-р Дружбы Народов – ул. Маршальская;

автобусы № 27 – с. Пирогов до Демеевской пл.;

автобусы № 51 – от ст. м. «Красный хутор» до Демеевской пл.;

автобусы № 52 от ул. Закарпатская до Демеевской пл.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ "Ocean Plaza". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".