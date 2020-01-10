"Укрзализныця" установила рекорд по перевозке зерновых

Всего в течение прошлого года на экспорт перевезено 35,3 миллиона тонн, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Акционерная компания "Укрзализныця" в 2019 году перевезла более 40 миллионов тонн зерновых грузов, что является абсолютным рекордом за все годы независимости Украины и на 20,1% больше показателя 2018 года.

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Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

По словам руководителя компании, сейчас в Украине наблюдается ежегодное увеличение урожая зерновых и потому "Укрзализныця" и участники рынка усовершенствовали их логистику.

"В прошлом году мы перешли к системной маршрутной работе. Около 180 станций переориентировались на маршрутные отправки. Кроме того, внедрили эффективную модель графиковых маршрутов, когда грузовой поезд отправляем четко по расписанию. В декабре, например, предложили рынку более 500 графиковых маршрутов. Это позволило вдвое ускорить оборот вагона, до 6-7 суток, и, соответственно, увеличить скорость доставки зерна на экспорт", - написал Кравцов.

В пресс-службе компании отметили, что всего в течение прошлого года на экспорт перевезено 35,3 миллиона тонн, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что такой подход позволил улучшить планирование перевозок - "Укрзализныця" вовремя получает информацию, когда груз зайдет в порт и выгрузится зерно.

"Этой зимой "Укрзализныця" погрузила около 1,8 тысячи вагонов-зерновозов в сутки - это достаточно высокие показатели. Однако "Укрзализныця" планирует и в дальнейшем увеличивать объемы перевозок путем лучшей координации действий с аграриями, портовиками и всеми участниками рынка по ускорению технологических процессов разгрузки вагонов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас рабочий парк вагонов-зерновозов насчитывает около 28 тысяч единиц.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году стартовал процесс закупки грузовых полувагонов для реализации совместного проекта акционерной компании "Укрзализныця" и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Суммарно предполагается закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1 тысяча вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе - 1,5 тысячи вагонов (5 лотов) и на третьем этапе - 2 тысячи вагонов (6 лотов).