"Дочка" Lufthansa кормит пассажиров на рейсах "Аэрофлота" в оккупированный Крым - СМИ

Кейтеринговая компания "Аэромар", 49% акций которой принадлежат Lufthansa, обеспечивает питание пассажиров на авиарейсах в оккупированный Россией Крым.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" нарушает запрет на полеты в оккупированный Крым - только из Москвы на полуостров совершаются шесть регулярных рейсов.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на "Настоящее Время".

По данным международного интернет-ресурса Skyscanner, на данный момент в Симферополь можно попасть прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Сочи.

"Если компания Аэрофлот вначале осуществляла рейсы через дочернюю авиакомпанию Россия, то сейчас летает в Крым напрямую: шесть рейсов из Москвы и обратно, еще по одному - из Сочи и Санкт-Петербурга", - добавили в сообщении.

Журналисты выяснили, что питанием пассажиров занимается кейтеринговая компания "Аэромар" (51% акций компании принадлежат Аэрофлоту, а 49% через дочерние британские и немецкие фирмы - Lufthansa), в Симферополе для нее открыли официальный филиал. Филиал "Аэромара" в Симферополе также фигурирует на официальном сайте госзакупок в РФ.

"Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный сектор на территории аннексированного Крыма. Официально установить факт нарушения санкций может Европейский суд по обращению органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС", - подчеркнули в издании.

Сообщается, что журналисты направили запрос "Аэромару", но со средины марта ответа они так и не получили. В головном офисе немецкой Lufthansa Group, получив запрос, пообещали, что подготовят ответ максимально быстро, но через две недели прислали отказ.