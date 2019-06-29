В сервисе Skyscanner стали недоступны билеты в Крым

Эксперты связывают это с санкциями.

В одной из крупнейших систем поиска авиабилетов Skyscanner пропала возможность найти билеты в Крым.

Об этом сообщают «Коммерсантъ» и РБК. Источник газеты на туристическом рынке связывает это с санкциями. В пресс-службе сервиса предположили, что причина — технический сбой.

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Билеты в Симферополь через Skyscanner нельзя купить с 28 июня.

Источник «Коммерсанта», знакомый с деятельностью сервиса, уверяет, что речь идет о технических неполадках.

Однако собеседник на туристическом рынке допускает прекращение работы Skyscanner в Крыму из-за санкций Евросоюза. По его словам, компания могла не принимать такого решения, но одна из ее мощностей могла быть заблокирована в рамках санкций.

При этом собеседник РБК в туристической сфере сообщил, что не знает точного ответа, почему на Skyscanner нельзя купить билеты в Крым. Об этом же заявили в пресс-службе сервиса и заверили, что сообщат о причинах, когда выяснят их.

Источники обоих изданий отметили, что на Крым приходится около 10% продаж всех авиабилетов в России.