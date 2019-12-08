В Киеве сегодня могут ограничить вход на три станции метро из-за футбольного матча

Речь идет о станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В Киеве сегодня вечером возможно ограничение входа пассажиров на три станции метро, которые работают возле НСК «Олимпийский», где состоится футбольный матч.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

«После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии отметили, что такие меры применяется из соображений безопасности, во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как известно, 8 декабря в 17:00 на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Заря» (Луганск).