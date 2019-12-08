Динамо - Заря: видеообзор матча Премьер-лиги

Команды играли на "Олимпийском"

В воскресенье, 8 декабря, в 17-м туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало луганскую "Зарю". Игра проходила на НСК "Олимпийский".

УПЛ, 17-й тур

"Динамо" - "Заря" - 1:2

Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар, Попов, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко (Шабанов, 57), Цыганков, Беседин (Де Пена, 65), Вербич

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58), Иванисеня (Лунев, 80), Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов

Предупреждения: Кадар, Сидорчук - Чеберко, Хомченовский

Удаление: Кадар, 52 (вторая желтая)

Обзор матча

Полное видео матча

Football Hub

"Динамо" имеет 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Луганчане отстают всего на два пункта и в случае победы могут обойти столичный гранд.

Киевляне в прошлом туре только в концовке встречи смогли одолеть "Олимпик" - 3:1. Кроме того, на неделе динамовцы провели матч пятого тура группового этапа Лиги Европы и на выезде потерпели поражение от шведского "Мальме" - 3:4.

"Заря" в прошлых трех турах успела сыграть вничью с "Днепром-1" (2:2), затем уступила "Александрии" (0:1) и одолела "Карпаты" (2:0). Большой проблемой для Виктора Скрипника станет отсутствие Назария Русина и Богдана Леднева, которые арендованы у "Динамо", поэтому не смогут сыграть по условиям контрактов.