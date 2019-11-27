Из выделенных на дороги средств не освоено более 6 миллиардов - Счетная палата

В 2019 году финансирование дорог из Государственного фонда составляет 51 млрд грн.

За 9 месяцев 2019 года не освоено 6,3 млрд грн, выделенных на дороги, из-за недостатков планирования расходов из государственного дорожного фонда и низкой исполнительской дисциплины.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на главу ведомства Валерия Пацкана.

«Это вызвано многочисленными изменениями в перечень объектов строительства, реконструкции, ремонта дорог и промедлением с внесением изменений в программные документы. Хотя план поступлений в этот фонд перевыполнен», - цитирует пресс-служба Пацкана.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году финансирование дорог из Государственного фонда составило 33,4 млрд грн, в 2019 - 51 млрд грн. Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления средств в Дорожный фонд в 2020-2022 годах предполагается на уровне около 70 млрд грн ежегодно. Распределение средств из Дорожного фонда таково: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% - на дороги местного значения и 5% - на безопасность движения.