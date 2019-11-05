Госбюджет-2020: на дороги пойдет почти 74 миллиарда гривень

Согласно представленной презентации Гончарука, на ремонт и реконструкцию дорог планируется направить 38 млрд грн.

Кабинет министров в рамках доработанного ко второму чтению в Верховной Раде проекта государственного бюджета Украины на 2020 год закладывает 73,7 млрд грн на развитие украинских дорог.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект.

«Инфраструктура всегда важна для экономического развития. В следующем году мы закладываем рекордную сумму для ремонта дорог. В Дорожном фонде, мы надеемся, останется 73,7 млрд грн», - сказал Гончарук.

По его словам, это большая, но недостаточная сумма для того, чтобы построить дороги.

«Поэтому не только эти деньги будут использоваться на дороги. У нас есть несколько идей, каким образом увеличить эту сумму. Привлечь деньги от наших иностранных партнеров. Но в госбюджете эта цифра рекордная», - сказал Гончарук.

Согласно представленной презентации Гончарука, на ремонт и реконструкцию дорог планируется направить 38 млрд грн.

Также из общего фонда бюджета планируется выделить 1,57 млрд грн на мосты и аэропорты.

Кроме того, на обеспечение безопасности движения выделят 3,17 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году финансирование дорог из Государственного фонда составило 33,4 млрд грн, в 2019 - 51 млрд грн. Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления средств в Дорожный фонд в 2020-2022 годах предполагается на уровне около 70 млрд грн ежегодно. Распределение средств из Дорожного фонда таково: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% - на дороги местного значения и 5% - на безопасность движения.