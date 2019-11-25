Маск показал, как новый пикап Tesla победил Ford в перетягивание каната (видео)

Пикап Tesla Cybertruck с четырьмя ведущими колесами не оставил шансов более легкому заднеприводному Ford F-150.

Глава компании Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем твиттере видеоролик, в котором показано состязание по перетягиванию каната между электрокаром Tesla Cybertruck и традиционным пикапом Ford F-150.

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«Зеленый» автомобиль без труда выиграл у машины с классическим двигателем внутреннего сгорания.

В соревновании участвовала модификация Tesla Cybertruck с двумя моторами, передающими тягу на все колеса. Электрокару противостоял Ford F-150 с задней ведущей осью, оснащенный 330-сильным 2,7-литровым мотором V6 EcoBoost.

В пользу «Теслы» также говорит тот факт, что она примерно на 450-700 кг тяжелее «Форда», пишет РБК.

Ранее стало известно, что компания Tesla Motors всего за два дня получила 146 тыс. предварительных заказов на электрический пикап Cybertruck, который дебютировал в пятницу, 22 ноября.

Стоимость депозита Tesla Cybertruck составила 100 долларов. Таким образом, компания уже заработала на своем первом электрическом пикапе, выпуск которого стартует только через два года, около 15 млн долларов. Маск отметил, что 42% покупателей заказали модификацию с тремя моторами, 41% — с двумя, а остальные 17% — с единственным силовым агрегатом.