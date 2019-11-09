Киевскую подземку уже пять лет держат в напряжении анонимные "минеры": в метро рассказали детали

Минирования начались в 2014 году.

В Киеве за последние годы зафиксировано сотни анонимных звонков с сообщениями о минировании станций метро.

Об этом рассказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон, передает «Обозреватель». По ее словам, массовые анонимные звонки начались пять лет назад.

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"Киевскому метрополитену 59 лет, и из этих 59 лет 5 последних есть случаи минирования. Они начались в 2014 году. За это время мы получили 208 таких сообщений. В последние годы, 2017-19, таких сообщений около 20 в год. В предыдущие годы их было значительно больше. Но одно сообщение может касаться, например, трех станций. То есть по одному сообщению мы должны закрывать три станции", – рассказала Макогон.

"Это держит в очень большом напряжении наших пассажиров и наш коллектив. Но мы все равно призываем пассажиров серьезно к этому относиться", – подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря, такие звонки не слишком влияют на пассажиропоток: "Если человек не смог воспользоваться "Театральной", она пойдет на "Золотые ворота", потому что быстрее никак не доедет... Метро не стоит. Если одна станция закрыта, вся остальная инфраструктура работает".

"Что касается расходов, они ложатся на службы, которые приезжают. Есть расходная часть у спасателей, у которых ложный вызов, а бензин все равно нужен, чтобы машину заправить. Скорая помощь и другие службы, которые привлекаются – это их расходные части", – пояснила Макогон.