В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений

В Главном сервисном центре МВД уверяют, что предусмотренные меры обеспечивают снижение административного давления в сфере подготовки водителей.

В Украине изменилась процедура выдачи водительских удостоверений, аккредитации автошкол и подготовки будущих водителей.

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Как отмечается на сайте Главного сервисного центра МВД, соответствующие изменения, утвержденные правительственным постановлением от 3 апреля 2019 года, вступили в силу 19 октября.

В сервисном центре отметили, что изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол. Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации учреждений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей: «Допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей; практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен; срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет; возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов; свидетельство об окончании учреждения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, а в электронном виде вносится учреждением в Единый государственный реестр МВД».

Кроме того, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учреждениями по подготовке водителей введен электронный обмен информацией.

«Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будут осуществляться практическое занятие. Нововведение призвано улучшить организацию учебного процесса и ввести мониторинг знаний каждого слушателя», - добавили в сервисном центре.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол.

«Произошла передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам МВД, что позволило сократить время прохождения этой процедуры, поскольку документы будут рассматриваться по месту нахождения таких учреждений, к тому же, это позволит субъектам хозяйствования сэкономить средства на транспортных расходах», - отметили в сервисном центре.

Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 года учреждениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными.