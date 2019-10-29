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Индийский лоукостер сделал один из самых крупных заказов на самолеты в истории Airbus

23:57, 29 октября 2019
Транспорт
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Иллюстрация / REUTERS

Как было объявлено во вторник, 29 октября, в Тулузе и Нью-Дели, IndiGo приобретет 300 лайнеров Airbus. Общая сумма контракта - 30 миллиардов евро, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Речь идет о самолетах типа neo, в которых производителю удалось добиться снижения расхода топлива на 15 процентов, а эксплуатационных расходов на 8 процентов.

Индийская авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, которые используют на ближне - и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR. О ее производстве европейский авиаконцерн объявил во время международного авиасалона в Париже в июне 2019 года.

Генеральный директор IndiGo Роноджой Дутт рассказал, что индийский лоукостер сейчас владеет примерно двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерен увеличить их количество до 730.

Ранее УНИАН сообщал, что Airbus анонсировал увеличение дальности полетов нового семейства самолетов A220 во второй половине 2020 года.

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Теги: #Airbus