Volvo рассказала о своем первом серийном электрокаре (фото)

Премьера электрокара Volvo XC40 состоится в середине октября.

Компания Volvo опубликовала тизеры своего первого электрического автомобиля — "зеленой" версии кроссовера XC40. Электрокар, который получит багажное отделение спереди, дебютирует 16 октября.

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Об этом сообщает портал Аutonews.ru.

Как отметили в компании, в связи с отсутствием двигателя внутреннего сгорания автомобилю не нужна радиаторная решетка, как и патрубки выпуска сзади. Кроме того, отказ от ДВС позволил дизайнерам добавить дополнительный багажный отсек в передней части автомобиля объемом примерно 30 литров. Для автомобиля будет доступно восемь разных цветов кузова, а также колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов.

Ранее в Volvo отметили, что электрический XC40 станет одним из самых безопасных автомобилей в мире благодаря особой усиленной конструкции и более низкому центру тяжести. Задняя часть кузова будет укреплена благодаря электрическому агрегату, интегрированному в каркас ради оптимального распределения сил, действующих при столкновении. Это сможет минимизировать риск получения серьезных травм людьми, находящимися в кабине.

Наконец, электрический Volvo XC40 получит новейший комплекс электронных активных систем безопасности, работающих на базе ряда радаров, камер и ультразвуковых сенсоров.

У кроссовера Volvo XC40 уже есть модификация с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети. Силовая установка, как и модульное шасси CMA, была разработана совместными усилиями инженеров Volvo и китайской компании Geely. В ее состав вошел 1,5-литровый трехцилиндровый 180-сильный бензиновый турбомотор и электрический двигатель мощностью 75 лошадиных сил. В сумме агрегаты выдают 250 сил и 400 Н·м крутящего момента.