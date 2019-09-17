Mazda скоро покажет свой первый электромобиль: детали

Полностью электрическая модель дебютирует через месяц.

Японский автопроизводитель Mazda представит на домашнем автосалоне в Токио, который откроется в конце следующего месяца, свой первый электрический автомобиль.

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Как пишет Automotive News, новинка получит батарею емкостью 35,5 киловатт-часов и электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента. Учитывая довольно скромную отдачу, скорее всего японцы готовят к дебюту городскую компактную модель. Тем более, что в первую очередь новинка будет продаваться на домашнем рынке, а также в Европе и Китае, передает motor.ru.

Пока что японцы держат в секрете, что именно это будет за автомобиль — сейчас тестовая трансмиссия установлена на компактный кроссовер CX-30, однако в компании уверяют, что шоу-кар для автосалона будет «совершенно новой моделью».

Также известно, что автомобиль будет построен на собственной архитектуре Mazda. Несмотря на то что производитель еще два года назад объявил о создании альянса с Toyota для совместной разработки электрокаров, первую модель на батарейках руководство все же хочет построить самостоятельно.

Помимо электрокара производитель также планирует наладить выпуск подзаряжаемых гибридов; их будут оснащать роторными двигателями. Все это — часть стратегии бренда по уменьшению вредных выбросов: по плану, к 2030 году их общее количество должно снизиться на 50 процентов, а к 2050 году — на 90 процентов.