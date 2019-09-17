Легендарная Toyota Corolla уменьшилась в размерах для японского рынка (фото)

Машина построена на платформе TNGA, благодаря которой увеличилась прочность конструкции, улучшилась управляемость, а также снизился уровень шумов и вибраций.

Компания Toyota представила Corolla нового поколения для японского авторынка. Автомобиль будет предлагаться клиентам в кузове седан и универсал. Цены на новинку начинаются от 16,2 тыс. евро и 16,9 тыс. евро соответственно.

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Машина построена на платформе TNGA, благодаря которой увеличилась прочность конструкции, улучшилась управляемость, а также снизился уровень шумов и вибраций. По сравнению с предшественником автомобиль уменьшился в размерах: длина новинки составляет 4495 мм, а ширина — 1745 миллиметров, пишет Autonews.

Размер колесной базы равен 2640 миллиметрам. Спереди у новинки подвеска типа MacPherson, а сзади применены двойные поперечные рычаги. Дизайн автомобиля стал более спортивным. В салоне у машины устанавливается 7 подушек безопасности и модернизированная мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Corolla 12 поколения оснастили комплексом электронных систем активной безопасности Safety Sense, в который входит система предупреждения фронтальных столкновений, функция контроля рядности движения, распознавание дорожных знаков и пешеходов ночью.

Кроме того, перечень электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль, функцию помощи при выезде с парковки задним ходом и систему контроля «слепых» зон.

Новинка получила 1,8-литровый атмосферный двигатель, Мощность агрегата составляет 140 лошадиных сил. Также в гамму моторов вошел турбодвигатель объемом 1,2-литра с отдачей 116 сил. Кроме того, Corolla оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,8-литровый двигатель (98 л.с.) и электромотор (72 л.с.). Такую модификацию машины можно дополнительно оснастить электрическим агрегатом на задней оси с отдачей 72 лошадиные силы.