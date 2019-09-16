Осень 2020 года: стали известны подробности премьеры нового Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser следующего поколения, который получит индекс "300", оснастят гибридной силовой установкой на базе совершенно нового шестицилиндрового мотора.

Премьера внедорожника Toyota Land Cruiser следующего поколения, который получит индекс "300", состоится осенью 2020 года.

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Об этом соообщает портал Autonews.ru.

"Главной отличительной внешней особенностью нового внедорожника станет широкая радиаторная решетка с тремя широкими горизонтальными планками, заниженный передний бампер, а также новая оптика", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, следующее поколение Toyota Land Cruiser останется без восьмицилиндровых двигателей. Отказ от "восьмерок" обусловлен ужесточающимися экологическими стандартами.

Их заменит совершенно новая гибридная силовая установка на основе бензинового двигателя V6 с двумя турбинами, который будет работать в паре с электромотором и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача агрегатов составит около 350 лошадиных сил.

Что касается нынешнего Toyota Land Cruiser, то его выпускают с 2007 года. Внедорожник предлагается c 4,6-литровым бензиновым агрегатом V8, выдающим 309 сил и 439 Н·м крутящего момента, а также с восьмицилиндровым дизелем объемом 4,5 л, развивающим 249 сил и 650 ньютон-метра. Оба мотора работают в паре с шестиступенчатым "автоматом".