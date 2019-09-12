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Киевляне заблокировали движение городской электрички – требуют решить проблемы с транспортом (видео, 18+)

10:29, 12 сентября 2019
Транспорт
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В Киеве снова блокировали городскую электричку / Facebook, Киев Оперативный

На станции «Троещина 2» в Киеве местные жители заблокировали движение городской электрички с требованием наладить ее адекватную работу.

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Об этом сообщается в Facebook проекта «Киев оперативный». Протестующие жалуются на то, что электричка ходит не по расписанию; вместо шести вагонов прибывают четыре и места для всех пассажиров не хватает; часть дверей на вагонах не открывается. При этом, часть рейсов вообще отменили.

На видео можно видеть, как на платформе станции возник скандал, мужчина требует у протестующих освободить колею, чтобы электричка могла доставить его на работу. Протестующие, в свою очередь, пытаются объяснить свою позицию.

Видео содержит ненормативную лексику

Жители Троещины уже не первый раз блокируют движение городской электрички, требуя придерживаться графика движения и увеличить количество вагонов в поезде. В "Киевпастрансе" ранее уверяли, что задержки в движении поездов случаются не по их вине.

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Теги: #Киев#электричка Троещинапогода в Киеве