Отечественный бизнес может не выдержать очередное скрытое повышение тарифов УЗ – глава ассоциации

Только за прошлый год тарифы на грузоперевозки выросли на 30-35 процентов, а в этом году УЗ хочет их поднять еще на 26%.

Инициатива "Укрзализныци" о новый порядок определения стоимости вагонов повысит расходы грузоотправителей на 3 миллиарда гривень на год.

Всего же, в этом году, дополнительно к плану, "Укрзализныця" рассчитывает получить из грузоперевозчиков 16 миллиардов гривень. Это плюс 26 процентов к уровню прошлого года. Расходы грузоперевозок растут очень быстрыми темпами.

Об этом сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

При этом, по словам Каленкова, быстрый рост тарифов продолжается уже много лет. Так, за прошлый год тарифы на грузоперевозки выросли на около 30-35 процентов. Такое положение вещей уже скоро может перерасти в кризис для украинских промышленников.

Ни одна промышленность – ни в развитых, ни в развивающихся странах такого роста не может выдержать. При том, что цены оставались более-менее стабильными. В этом году "Укрзализныця" задекларировала поднятие (поднятие тарифов – Ред.) на 26 процентов. Пока она официально подняла тарифы на 14%. Кроме того, подорожали сами вагоны, "Укрзализныця" была основным инициатором рост стоимости вагонов, – заявил Каленков.

Кроме официального поднятия тарифов, "Укрзализныця" поднимает тарифы за счет скрытых мероприятий, как это и происходит под эгидой нового договора предложенного монополистом грузовладельцам и возлагает на них около 3 миллиардов гривень дополнительных расходов. Против договора выступил бизнес, европейские и американские ассоциации.

"Договор "О присоединении". Само название говорит о том, что это не совсем договор. Он абсолютно неравноправный. Это просто пример того, как "Укрзализныця", пользуясь своим монопольным положением, устанавливает те правила, которые выгодны ей. Против этого категорически выступила Американская торговая палата, Европейская бизнес ассоциация и Федерация работодателей Украины", – сообщил Каленков.