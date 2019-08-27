На Воздухофлотском проспекте в Киеве завтра утром будет ограничено движение транспорта

Ограничения введут в связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Завтра с 9.00 до 12.00 в Киеве на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) будет временно ограничено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ограничения введут в связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

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Водителей просят учесть указанные ограничения движения, планируя поездки по городу.

Также 28 августа будут изменены маршруты автобусов №119 и троллейбусов №№8, 9, 17, 19, 19Д, 30.