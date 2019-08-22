«Электрический секрет»: Opel заинтриговала новой загадочной моделью (фото)

Немецкая компания покажет на Франкфуртском автосалоне новый автомобиль с электрической силовой установкой.

Компания Opel опубликовала в своем твиттере фотографию неизвестной новой модели — на снимке изображен автомобиль, скрытый покрывалом. Публичная премьера машины состоится 10 сентября в рамках Франкфуртского автосалона.

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Судя по всему, новинка получит «зеленый» двигатель, так как в компании ее называют «электрическим секретом». На снимке видны покрышки с желтыми штрихами, которые дают отсылку к концепт-кару GT X Experimental, показанному в августе 2018 г. и призванному дать представление о будущих кроссоверах немецкой марки, пишет Autonews.

Opel GT X Experimental оснащен электрическим двигателем, характеристики которого не называются. Он питается от блока литий-ионных аккумуляторов на 50 кВт-ч с возможностью пополнения запаса при помощи системы индуктивной подзарядки. Тяга передается на передние колеса. Автомобиль также укомплектован системой автоматического управления третьего уровня.

Кроме того, компания Opel покажет на Франкфуртском автосалоне компактный хэтчбек Corsa шестого поколения, существенно обновленное семейство Astra, гибридную модификацию кроссовера Grandland X, а также новый минивэн Zafira Life.