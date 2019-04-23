Opel снял с производства три модели автомобилей

Немецкий автопроизводитель завершил выпуск Opel Adam и Opel Karl в марте, а последние Opel Mokka X были собраны в апреле.

Компания Opel объявила о прекращении производства сразу трех моделей — хэтчбеков Adam и Karl, а также кроссовера Mokka X.

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Немецкий автопроизводитель завершил выпуск Opel Adam и Opel Karl в марте, а последние Opel Mokka X были собраны в апреле, пишет kommersant.

Хэтчбеки, продажи которых постепенно снижались, преемников не получат, а новый кроссовер сделают на платформе PSA Group, который теперь является владельцем немецкой марки.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2019 года французский автопроизводитель PSA Group объявил о решении вернуть немецкий бренд Opel в Россию в рамках плана расширения экспортных рынков.

Бренд Opel ушел из России в 2015 году по решению его прежней материнской компании - General Motors. PSA Group купила у GM бренды Opel и Vauxhall в 2017 году.