В Киеве сегодня отменили девять рейсов городской электрички

В «Киевпастрансе» заявили, что отмена связана с техническими неполадками.

В столице сегодня отменили девять рейсов городской электрички. Как сообщает «Информатор», ссылаясь на пресс-службу «Киевпастранса», отмена связана с техническими неполадками. На предприятии заявили, что приняли такое решение, потому что безопасность пассажиров — превыше всего. Отмена коснулась рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16 и 7325. Жителям и гостям Киева следует учесть внезапные изменения в движении городского транспорта. Ранее сообщалось, что в столице 10 августа официально откроют новый речной маршрут Оболонь – Подол.

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