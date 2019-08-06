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В Киеве сегодня отменили девять рейсов городской электрички

09:38, 06 августа 2019
Транспорт
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В Киеве внезапно отменили несколько рейсов городской электрички / Фото УНИАН

Как сообщает «Информатор», ссылаясь на пресс-службу «Киевпастранса», отмена связана с техническими неполадками. На предприятии заявили, что приняли такое решение, потому что безопасность пассажиров — превыше всего.

Отмена коснулась рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16 и 7325.

Жителям и гостям Киева следует учесть внезапные изменения в движении городского транспорта.

Ранее сообщалось, что в столице 10 августа официально откроют новый речной маршрут Оболонь – Подол.

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Теги: #Киев#электричкапогода в Киеве