НАБУ проводит обыски в главном офисе "Украэроруха"

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого относительно потерянных средств предприятия из неплатежеспособного «Платинум Банка».

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в главном офисе государственного предприятия «Украэрорух».

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Как сообщает пресс-служба предприятия, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по признаку правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребления властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия).

«Сегодня в нашем главном офисе проводят обыск детективы НАБУ на основании постановления Соломенского районного суда г. Киева в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

«Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками Национального антикоррупционного бюро Украины и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств из «Платинум Банка», - отметил руководитель "Украэроруха" Александр Доценко.

В «Украэрорухе» отметили, что после отнесения ПАО «Платинум Банк» Национальным банком Украины к категории неплатежеспособных, с января 2017 года проводятся следственные действия по уголовным производствам о взаимоотношениях "Украэроруха" и указанного банка, где была размещена часть средств предприятия в период руководства "Украэрорухом" Дмитрием Бабейчуком.