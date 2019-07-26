В Днепре на маршрут выпустили дополнительные водные такси (видео)

На воду спустили еще два катера.

В Днепре из-за огромных очередей на маршрут вышли дополнительные водные такси.

Теперь их четыре — два пиратских «Успех» и «Веселый Роджер», и курсировать по Днепру они будут так же, как и оговаривалось изначально — шесть дней в неделю с 7:00 до 20:00. Об этом пишет "Информатор".

Единственное, может измениться интервал движения или увеличиться время поездки, поскольку теперь катера четыре и дабы не создавать пробки еще и на воде, надо четко все продумать. Решить этот вопрос обещали в течение дня, поэтому скорее всего расписание будет уже к вечеру.

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Причала, как и прежде, два — на Сичеславской Набережной в районе стелы «Юность Днепра» и на набережной ж/м Солнечный в районе смотровой площадки. Проезд на всех четырех теплоходах бесплатный, чем и обусловлено большое количество желающих быстро добраться с одного берега на другой. Но с сегодняшнего дня — 26 июля — километраж очередей уменьшился в разы.