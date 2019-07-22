Еще один вестибюль киевского метро начал работать без жетонов

Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Вестибюль станции киевского метро «Позняки» (выход к ТРЦ "Пирамида") начал работать с современными средствами оплаты проезда – без жетонов.

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Об этом сообщается в Facebook пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

«Вестибюлей с современными средствами оплаты становится больше. К станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) и "Теремки" (выход к "Магелану") присоединился вестибюль (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки".

Одновременно напоминается, что ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных. Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.