цей матеріал доступний українською

Еще один вестибюль киевского метро начал работать без жетонов

15:30, 22 июля 2019
Транспорт
82 0
Еще один вестибюль киевского метро отказывается от жетонов / фото УНИАН

Вестибюль станции киевского метро «Позняки» (выход к ТРЦ "Пирамида") начал работать с современными средствами оплаты проезда – без жетонов.

Читайте такжеHuawei будет строить 4G-связь в киевском метро

Об этом сообщается в Facebook пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

«Вестибюлей с современными средствами оплаты становится больше. К станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) и "Теремки" (выход к "Магелану") присоединился вестибюль (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки".

Одновременно напоминается, что ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных. Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#метропогода в Киеве