Киевское метро прощается с жетонами: на "Вокзальной" образовалась очередь и давка (фото, видео)

Утренняя очередь на «Вокзальной» начиналась еще с улицы, а внутри станции было сложно развернуться.

Этой осенью, 30 октября, в киевском метро окончательно прекратят использовать жетоны. Уже сейчас пассажиров приучают обходиться без них, отключая автоматы для продажи жетонов и продавая бесконтактные карты.

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Как сообщает «Информатор», на некоторых станциях метро образовались длинные очереди. Одна из самых сложных ситуаций образовалась на станции «Вокзальная». В утренний час-пик здесь начали собираться очереди в кассу и на эскалаторы.

Отмечается, что после отключения автоматов кассиры не успевают оперативно обслуживать поток пассажиров. Утренняя очередь на «Вокзальной» начиналась еще с улицы, а внутри станции было сложно развернуться.

В метрополитене напоминают, что для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или купить карточку на одну поездку. При пополнении карты метро на 50 поездок, каждая из них будет стоит 6,5 гривен, а после использования поездок карту можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.

Также в столице внедряется система единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях. Купить новый способ оплаты можно на центральных станциях метро.