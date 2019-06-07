Toyota и Subaru будут вместе работать над электрическим кроссовером

Японские компании объединят усилия в области создания полностью электрических автомобилей с четырьмя ведущими колесами.

Компании Toyota и Subaru подписали соглашение о совместной разработке новой автомобильной платформы, которая ляжет в основу автомобилей с полностью электрическими силовыми установками, в том числе, кроссовера С-класса.

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Об этом сообщает пресс-службы автопроизводителей, передает Autonews.

В рамках проекта инженеры используют электрические технологии Toyota, тогда как Subaru предоставит свой опыт в области создания систем полного привода. На новой архитектуре будут построены автомобили D- и С-сегмента, в том числе, седаны и вседорожники. Автомобили будут продаваться под обоими брендами.

На данный момент у компании Toyota есть только один серийный электрокар — «зеленая» версия кроссовера CH-R, которую начнут делать в Китае на совместных предприятиях GAC-Toyota и FAW-Toyota. Продажи в КНР стартуют в 2020 году.

Что касается Subaru, то в ее линейке есть только подключаемый гибрид Crosstrek Hybrid, созданный на агрегатах Toyota. В состав силовой установки входит двухлитровый оппозитный бензиновый двигатель, два электромотора, система симметричного полного привода, а также вариатор. Суммарная отдача агрегатов составляет 150 л. с., а запас хода исключительно на электротяге равен 27 километрам.