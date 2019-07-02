Во Львове запретили въезд фур

На въездах во Львов установлены знаки о запрете заезда в город большегрузных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонны.

На въездах во Львов установлены знаки о запрете проезда в город большегрузных транспортных средств весом более 24 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Учитывая погодные условия, а именно - рост температуры наружного воздуха до 30 градусов, и с целью сохранения дорожного покрытия, на въездах во Львов установлены знаки о запрете въезда в город большегрузных транспортных средств фактической массой более 24 тонн.

"Согласно правилам дорожного движения, когда температура наружного воздуха больше 28 градусов, запрещен въезд в город большегрузного транспорта, вес которого составляет от 24 тонн. За соблюдением этих правил следит полиция и не позволяет такому транспорту заезжать в город. Как правило, такой транспорт останавливают на трассах и направляют на объезд города", - сообщила Ирина Маруняк, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.