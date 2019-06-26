В Нидерландах представили электромобиль с солнечными панелями и запасом хода 720 километров (фото, видео)

Разработчики заверяют, что за год использования солнечные батареи на крыше и капоте позволяют получить количество энергии, достаточное для преодоления дистанции в 20,000 км.

Стартап Lightyear, основанный группой голландских студентов, представил электромобиль Lightyear One с запасом хода 725 км по измерительному циклу WLTP.

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Добиться столь выдающихся результатов помогают солнечные панели на крыше и капоте модели, а также опыт участия разработчиков в соревнованиях World Solar Challenge для автомобилей на солнечной энергии, пишет itc.ua.

Разработчики заверяют, что за год использования солнечные батареи на крыше и капоте позволяют получить количество энергии, достаточное для преодоления дистанции в 20,000 км. Емкость аккумуляторов не озвучивается (за исключением размытого определения «относительно маленькая батарея»), так как упор сделан на минимальном энергопотреблении (83 Втч/км), а не на максимизации емкости батарей.

Пятиместный электромобиль Lightyear One с габаритами 5057x1898x1426 мм создан с использованием высокотехнологичных сверхлегких материалов, включая углеволокно и алюминий. Дизайн корпуса продиктован желанием сделать его аэродинамичным и в то же время разместить достаточно крупные солнечные панели.

В движение он приводится четырьмя электродвигателями в колесах, которые управляются независимо, обеспечивая полноценный контроль тяги. Мощность двигателей не озвучивается, но судя по тому, что на разгон до 100 км/ч уходит 10 секунд, они не слишком производительные.

Солнечные панели на крыше и капоте занимают 5 квадратных метров площади, а защитное стекло позволяет взрослому без проблем ходить по этим поверхностям, не повредив их. Ячейки разделены на зоны, так что панель работает, даже если солнце попадает только на ее часть.

Вдобавок к подзарядке батарей от солнечных панелей, которая способна добавить 12 км запаса хода за 1 час заряда, концепт Lightyear One также можно заряжать от бытовой сети на 3,7 кВт (35 км пробега за час заряда), настенной зарядки на 22 кВт (209 км пробега за час заряда) и даже скоростных зарядок 60 кВт (570 км пробега за час заряда).

Отметим, что несмотря на статус прототипа, создатели Lightyear One уже собирают предзаказы и планируют начать поставки клиентам в 2021 году. Полный ценник модели составляет 149 тыс. евро или $170 тыс. (лизинг обойдется в 1879 евро или $2135 в месяц), при этом первые 100 экземпляров уже раскуплены, в данный момент идет подписка на следующие 500 экземпляров.

Для тех, кого пугает ценник в $170 тыс., разработчики сообщили, что следующая их модель будет отличаться радикально уменьшенным ценником. В будущем электромобили Lightyear получат систему автономного управления и будут использоваться в сервисах каршеринга, позволяя разделить стоимость покупки между несколькими пользователями.