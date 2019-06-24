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В Ирландии запретят бензиновые и дизельные авто к 2030 году

17:34, 24 июня 2019
Транспорт
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В Ирландии запретят транспорт с ДВС / фото УНИАН

Власти Ирландии намерены к 2030 году запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, следует из правительственного плана Climate Action Plane-2019.

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Согласно документу, к 2030 году в стране в продаже останутся только электромобили, а до 70% всей электроэнергии в Ирландии должны вырабатываться с помощью возобновляемых источников, передает kommersant.

Напомним, ранее о планах ввести ограничения на использование автомобилей с ДВС заявили в других странах Европы — в частности, в столицах Франции, Италии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

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Теги: #электромобиль#Ирландия