В Ирландии запретят бензиновые и дизельные авто к 2030 году
17:34, 24 июня 2019Транспорт
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В стране в продаже останутся только электромобили.
В Ирландии запретят транспорт с ДВС / фото УНИАН
Власти Ирландии намерены к 2030 году запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, следует из правительственного плана Climate Action Plane-2019.
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Согласно документу, к 2030 году в стране в продаже останутся только электромобили, а до 70% всей электроэнергии в Ирландии должны вырабатываться с помощью возобновляемых источников, передает kommersant.
Напомним, ранее о планах ввести ограничения на использование автомобилей с ДВС заявили в других странах Европы — в частности, в столицах Франции, Италии, Германии, Нидерландов и Великобритании.
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