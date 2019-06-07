«Укрзализныця» строит новую колею на Донбассе

Компания планирует сделать ж/д направление Волноваха – Камыш-Заря в Донецкой области двухпутным.

Акционерная компания «Укрзализныця» продолжает ремонтно-строительные работы на ж/д участке Волноваха - Камыш-Заря в Донецкой области, после завершения которых это направление станет полностью двухпутным.

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Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на главу правления компании Евгения Кравцова.

"Она (железнодорожная ветка Волноваха - Камыш-Заря – УНИАН) станет полностью двухпутной. В Донецкой области продолжается масштабное строительство новой колеи во времена независимой истории Украины», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Согласно сообщению, работы на участке продолжались несколько лет. В частности, железнодорожники уже построили 26,9 км пути, в планах - еще 7 км.

По данным пресс-службы, за три года модернизации инфраструктуры на участке Волноваха - Камыш-Заря отремонтировано 84,8 км пути и 54 стрелочных перевода, что позволило значительно увеличить пропускную способность участка до 30 пар поездов в 2018 году с 20 пар поездов в 2016 году, в частности грузовых поездов - с 14 до 24 пар.

Кроме того, с целью модернизации ж/д инфраструктуры в Донецкой области в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт 6,3 км парного пути перегона Волноваха - Хлебодаровка.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года был открыт реконструированный железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха, который значительно улучшил ж/д сообщение в регионе.