"Укрзализныця" запускает поезд из Мукачево в Словакию по евроколее

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» с 9 июня запустит поезд по маршруту Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее.

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Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», с 9 июня поезда № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице начнут курсировать составами дизель-поездов ZSSK по евроколее.

В частности, поезд № 960/961 Кошице - Мукачево будет отправляться с 9 июня в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет исправляться в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

В свою очередь, поезд № 962/963 Мукачево - Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Кошице в 16:42. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Мукачево в 21:33.

Во время маршрута поезда запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

В пресс-службе подчеркнули, что расписание поездов указано по местному времени.

Как сообщал УНИАН, решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии, а в апреле этого года состоялась тестовая поездка по этому маршруту.

В декабре «Укрзализныця» запустила по евроколее прямой поезд Мукачево - Будапешт, на котором можно добраться в столицу Венгрии за 6 часов.