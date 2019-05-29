АМКУ допускает подорожание в Украине топлива из-за "нефтяных" ограничений России

В комитете отметили, что ресурсное наполнение рынка Украины и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок импортного горючего, в том числе из РФ.

Антимонопольный комитет Украины предупреждает участников рынка нефтепродуктов о возможном росте розничных цен на топливо, в связи с необходимостью диверсификации источников поставок из-за запрета России на поставки в Украину нефтепродуктов с 1 июня.

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"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран", - сказано в сообщении Антимонопольного комитета.

В комитете отметили, что в связи с введенными Россией ограничениями на поставки в Украину бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, это создает риски нарушения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами Украины и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок.

"О существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка Комитет уведомил администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет Министров Украины", - отмечают в комитете.

Как сообщал УНИАН, эксперты допускают, что Россия использует запрет на поставку нефти и нефтепродуктов в Украину для продвижения дружественных бизнес-групп на топливном рынке путем предоставления им отдельных разрешений на ввоз топлива в нашу страну.

Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. С 1 июня текущего года уголь, нефть, и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений, выданных профильным ведомством РФ.