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В Киеве станция метро "Арсенальная" возобновила работу в обычном режиме

11:50, 20 мая 2019
Транспорт
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"Арсенальная" возобновила работу в обычном режиме / фото wikimedia.org

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

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Как сообщал УНИАН, около 9.00 утра станция метро "Арсенальная" была закрыта на вход в связи с проведением в парламенте церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины.

Также временно открыли для движения транспорта по проспекту Бажана, Южному мосту и Надднепрянскому шоссе.

Другие улицы в центре столицы остаются закрытыми для проезда

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