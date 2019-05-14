Дороги в Киеве начали мыть с "мылом"

Одной из «изюминок» новых машин является возможность мытья улиц с применением моющих средств.

В Киеве работники автодорожних служб начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия.

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Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор». «В конце прошлого года «Киевавтодор» закупил для дорожно-эксплуатационных предприятий корпорации три новые многофункциональные машины FordTrucks с установками Rasco, которые в зимний период уже использовались дорожниками для распределения жидких хлоридов, а сейчас весной и летом – как поливомоечные машины. Одной из «изюминок» новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такую генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов», – информируют дорожники в Facebook.

В «Киевавтодоре» сформировали график работ по мытью с помощью моющих средств на основных магистралях центральной части города.