В Киеве почти на месяц ограничат движение по Южному мосту

Ограничения будут введены в связи с капитальным ремонтом деформационного шва в направлении движения с просп. Мыколы Бажана на Надднепрянское шоссе.

В Киеве с 1 по 28 апреля будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту. Читайте такжеСтоличный Шулявский мост закрыт на реконструкцию: схема объезда Как сообщает в Facebook коммунальная корпорация «Киевавтодор», с 11.00 1 апреля до 23.00 28 апреля во связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Мыколы Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ. Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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