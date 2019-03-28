В Киеве почти на месяц ограничат движение по Южному мосту

10:03, 28 марта 2019
Транспорт
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По Южному мосту ограничат движение транспорта / фото УНИАН

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Как сообщает в Facebook коммунальная корпорация «Киевавтодор», с 11.00 1 апреля до 23.00 28 апреля во связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Мыколы Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Теги: #Южный мост#ограничение движения в Киевепогода в Киеве